A Bolzano la Dolomiti Energia Trentino batte gli svizzeri del BBC Monthey-Chablais

BOLZANO – Nella sesta amichevole della preseason della Dolomiti Energia Trentino arriva la quarta vittoria bianconera: al PalaMazzali di Bolzano di fronte ad uno scatenato pubblico altoatesino da 400 presenti in tribuna capitan Forray e compagni battono 86-61 gli svizzeri del Monthey-Chablais e sabato a Lugo di Romagna giocheranno l’ultima amichevole prima di cominciare il campionato di Serie A il 30 settembre in casa contro Cremona (palla a due alle 20.30, biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store).

La Dolomiti Energia in versione “bolzanina” può sorridere soprattutto per il bell’impatto di Andrejs Grazulis, che pur lavorando con il gruppo solo da un paio di giorni ha mostrato sul parquet di Bolzano di poter dare continuità alle sue straordinarie prestazioni ai recenti Mondiali in Asia. L’ala lettone ha inaugurato la sua partita con una gran schiacciata a una mano, poi un secondo quarto da 3/4 da tre lo proietta verso una partita da 19 punti e 3 rimbalzi in 15’ di gioco.

La cronaca del match. La partita si apre con una tripla di Baldwin e una gran schiacciata di Grazulis, la prima accelerata arriva con i punti di Stephens e Forray in uscita dalla panchina (14-6). Le incursioni di Robinson e Forrest tengono in scia gli ospiti, ma l’Aquila è avanti 23-17 dopo i primi dieci minuti di gioco. Tre triple quasi consecutive di Grazulis fanno subito accelerare Trento (34-24), ma gli svizzeri non mollano e sempre grazie alle iniziative del play USA rispondono alle schiacciate di Ladurner e Stephens (40-33). Graz e e Alviti colpiscono di nuovo dall’arco, in contropiede Ellis arriva al ferro: il Monthey comincia ad andare sotto in termini di energia e l’Aquila ispirata dal solito Forray non si guarda più indietro e si distende fino al 86-61 finale.

Dolomiti Energia Trentino 86

BBC Monthey-Chablais 61

(23-17, 40-33; 66-48)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 4 (2/2, 0/1), Stephens 12 (3/3, 1/3), Hubb 4 (1/1, 0/3), Alviti 6 (2/6 da tre), Niang, Conti 6 (1/1, 0/1), Forray 9 (3/4, 1/3), Cooke Jr. 4 (2/3), Udom 8 (2/2, 1/3), Biligha 4 (2/2, 0/1), Ladurner 4 (2/4, 0/1), Grazulis 19 (2/3, 5/7), Baldwin 6 (0/1, 2/2). Coach Galbiati.

BBC Monthey-Chablais: Forrest 10 (2/7, 2/7), Robinson 22 (7/8, 2/5), Louissant 5 (1/4, 1/4), Williams 10 (2/3), Fritschi 7 (2/4, 1/3), Pottier ne, Sjoesberg 5 (0/1, 1/5), Muhr 2 (1/3), Kuba (0/2). Coach Chougka.

—

Ufficio Stampa Aquila Basket

Marcello Oberosler