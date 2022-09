A Torino la Final Eight di Coppa Italia 2023

Nella conferenza stampa di presentazione della Serie A UnipolSai 2022/23, è stato ufficializzato l’accordo tra Lega Basket e Frecciarossa, con quest’ultima che sarà Title Sponsor della Supercoppa Italiana 2022 di Brescia e della Final Eight 2023 che si terrà a Torino dal 15 al 19 febbraio prossimo: “Per noi è la terza volta che siamo accanto alla Coppa Italia e la prima, quindi una novità assoluta, alla Supercoppa”, ha dichiarato Carlo Valentino, Trenitalia Communication & Media Relations, “Da una parte è un onore, dall’atra un’occasione. Un onore perché negli ultimi periodi, ogni inizio di stagione è una nuova partenza. Accanto ai palazzetti vuoti corrispondevano i treni vuoti nel periodo più difficile della pandemia. Quindi affiancare il basket anche nella nuova partenza è una condivisone di valori e di idee che abbiamo con Lega Basket, stando accanto a manifestazioni e accompagnare le passioni dei nostri viaggiatori e le persone al basket. È anche un’opportunità: quest’anno nell’estate 2022 abbiamo raggiunto i livelli precovid – in termini di viaggiatori in particolare sul Frecciarossa – addirittura ci sono state alcune località con una percentuale maggiore rispetto a quello che era il periodo pre-Covid. Questo però significa anche che noi vogliamo riprendere con Lega Basket ad accompagnare le persone ai palazzetti, ad accompagnare le persone alle grandi manifestazioni e Torino sicuramente potrebbe essere una di queste, così come lo è Brescia. Ed è un’opportunità perché avviciniamo così le persone al treno che oltre ad essere una scelta è anche sostenibile. Il mezzo treno fa parte di una mobilità condivisa, collettiva, integrata ma soprattutto sostenibile e questo lo condividiamo con Lega Basket. Tra l’altro proprio in quest’occasione abbiamo lanciato l’opportunità per chi verrà a Brescia di viaggiare con sconti fino al 65% quindi è proprio un modo per invogliare e avvicinare le persone al mezzo treno e al Frecciarossa. Infine, il nostro pensiero va ai giovani: l’ultima volta a Pesaro abbiamo accompagnato la squadra Tam Tam di Castelvolturno e non nego che questo è motivo d’orgoglio, come lo è per Lega Basket, perché questo è un modo per avvicinare i giovani allo sport, a dei valori, a delle idee ma anche al treno, a un mezzo sostenibile per eccellenza. Quindi siamo pronti a questa nuova partenza”.

Come Title Sponsor del campionato, invece, ci sarà ancora UnipolSai: “La bellezza del basket, e lo dimostra la storia dei campionati, è che anche i piccoli centri sono emersi ma non perché dietro avevano solo il sostegno finanziario ma anche perché la gente giocava a basket nei cortili ed è una cosa bellissima”, così Vittorio Verdone, Direttore Corporate Communication&Media Relation del gruppo Unipol, “Poi ci sono i tecnici, con la metodologia e la scientificità dell’approccio, e i giocatori con l’agonismo, la competizione ma sempre con lealtà. Questi sono tre motivi che ci hanno convinto già la prima volta e poi successivamente a confermare questo nostro interesse e sodalizio con la Lega Basket perché sono motivi che coincidono anche con il nostro modo di essere, l’impegno professionale, la lealtà, la correttezza e poi anche l’agonismo perché noi competiamo nei mercati. Poi ci piace anche un’altra cosa che è espressa bene in questo claim stupendo che è la sfida alla legge di gravità: a parte l’alpinismo free climbing e il salto in alto, il basket è lo sport che sfida continuativamente di più la legge di gravità quindi Newton sarebbe contento sapendo in quanti tentano di superare questa sua legge storica. Quindi zero gravità è bello, siamo contenti”.

Infine, è intervenuto Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy: “Ringrazio la LBA, il presidente Gandini e il suo staff perché questo è il terzo anno di partnership. Anche fuori dal campo ci vuole la squadra e vi ringrazio perché stiamo lavorando davvero da squadra e ciò ci consente di lavorare in tempi più veloci. La fortuna di avere alle spalle un gruppo internazionale ci consente di velocizzare ancora questo tipo di processo. Abbiamo un gruppo in Svizzera che sta sviluppando tutto il progetto Media House quindi col loro apporto riusciamo sicuramente a velocizzare e dare il contributo a tutta la nuova generazione perché lo sport è questo quindi bisogna andare avanti, evolvere e questa credo sia la strada giusta. Quello che stiamo mettendo in campo servirà a tutta la nuova generazione per poter fruire di questi strumenti sia per gli sponsor che ringrazio e tutti gli altri che in questo periodo siamo riusciti a portare in casa del basket perché questo è quello che stiamo cercando di fare. Veramente siamo contenti di quello che stiamo facendo. Si respira questa aria anche dalle squadre quindi ne approfitto per fare un in bocca al lupo alle squadre per questo campionato. Mi sono appassionato a questo mondo in questi tre anni che seguo il basket e posso dire che qui si respira un’emozione veramente genuina”.

Legabasket.it