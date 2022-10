A1 – Il Geas risponde alla rimonta di Moncalieri e inizia con una vittoria

L’Allianz Geas apre con una sudatissima vittoria la stagione 2022-2023. Battuta sul campo del Pala Cus la Akronos Moncalieri di coach Marco Spanu. Partita ben aperta dall’Allianz, che domina il primo tempo nonostante le diverse assenze: ancora non in squadra Holmes, out Moore e la lungodegente Arturi. Nella ripresa la zona delle torinesi imbriglia l’offensiva delle ragazze di coach Zanotti, che nel finale trascinate dai canestri di Dotto strappano un prezioso referto rosa sul 45 a 54.

Dotto, Bestagno, Panzera, Begic e Trucco il primo quintetto stagionale del Geas. Ed è proprio di Trucco il canestro che inaugura la stagione 2022-2023 di Serie A1. Le squadre viaggiano appaiate nei primi minuti, con la Akronos che trova buone soluzioni al tiro, ma fatica a trovare ritmo. L’Allianz, per contro, cerca con pazienza i vantaggi, soffre un po’ a rimbalzo, ma quando può corre lungo i 28 metri, trovando il fallo e canestro di Panzera (costretta al cambio per il colpo subito) e due punti di energia da Begic. Moncalieri risponde immediatamente, ma negli ultimi 3’ del periodo le squadre smettono di segnare. A sbloccare le ostilità ci pensa Trucco, che si prende con decisione il jumper dalla media, lo realizza e fissa il punteggio di fine quarto sul 14 a 11 per le rossonere.

Mitchell apre le marcature della seconda frazione, Bestagno risponde da oltre l’arco e, con il canestro di Begic, l’Allianz Geas inizia a mostrarsi più intraprendente. L’asse Tagliamento-Westbeld interrompe il parziale rossonero e coach Zanotti chiama timeout. Perfetta uscita dalla sospensione di Panzera e compagne: la palla circola e il miss-match a favore di Begic viene sfruttato al meglio (21-16). Moncalieri va in affanno, coach Spanu ferma la partita, ma dopo il minuto di sospensione è ancora l’Allianz a giocare con maggior lucidità: difesa solida in mezzo all’area, più presenza a rimbalzo e cinismo nella metà campo offensiva, con il canestro di Gorini a dare il +9 all’Allianz (25-16). La Akronos rosicchia qualche punto, ma Panzera infila la tripla che ridà tre possessi pieni di vantaggio alle rossonere, mentre Tava realizza il layup del +10 costringendo ad un nuovo timeout Moncalieri. È rottura prolungata per le torinesi, con Geas che ne approfitta chiudendo avanti 32 a 20 alla pausa lunga.

Uscita dagli spogliatoi che vede il Geas scappare sul +13. Moncalieri non ci sta, risponde e accorcia sino a -9, prima che una magia in uno contro uno di Panzera riporti avanti in doppia-cifra le rossonere. La Akronos, però, col passare dei minuti guadagna fiducia e gioca a viso aperto, sfruttando una zona fronte pari in grado di togliere ritmo alle ragazze di coach Zanotti. L’Allianz, per contro, ha la caparbietà di trovare risposte dalla difesa nel momento del bisogno, conquistandosi tanti falli e conseguenti viaggi in lunetta, non sempre concretizzati, ma preziosi. A 10’ dalla fine l’Allianz conduce 39 a 30, ma Moncalieri ci crede.

Rabbioso avvio di quarto periodo dell’Akronos, che rosicchia punti su punti, mentre l’Allianz non riesce più a segnare, subendo un pesante 10 a 0 di break che vale il sorpasso gialloblu a 5’56’’ dalla fine del match. Dopo il minuto di sospensione proseguono i problemi offensivi. Moncalieri mette la freccia con la tripla del +4, ma è nel momento di maggior difficoltà che arriva la risposta di carattere dell’Allianz Geas: canestro dall’angolo di Trucco, pareggio sul 45 a 45 di Panzera, palla recuperata con sfondamento subito di Dotto e tripla del sorpasso della stessa Dotto, bentornata Geas! Costretto al timeout coach Spanu, ma l’Allianz ha ripreso fiducia e può così chiudere sul 54 a 45.

Due punti che danno morale e consapevolezza, ora qualche giorno per ricaricare le batterie: mercoledì siamo di scena a Schio per affrontare le campionesse d’Italia in carica.

AKRONOS MONCALIERI-ALLIANZ GEAS 45-54

(11-14; 20-32; 30-39)

Moncalieri: Tagliamento 4, Sagerer 5, Reggiani 3, Westbeld 6, Mitchell 20, Cordona 4, Landi 3, Katshitshi, Nicora NE, Jakpa NE, Giacomelli. All Spanu

Geas: Dotto 8, Begic 15, Bestagno 3, Trucco 15, Panzera 9, Gorini 2, Leto NE, Resemini NE, Tava 2, Ramon NE. All Zanotti

