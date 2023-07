A1 – Ufficializzate le formazioni partecipanti. Sarà un campionato con 13 squadre

Definite le squadre partecipanti al Campionato di Serie A1 per la Stagione Sportiva 2023/2024, il primo atto ufficiale del massimo campionato nazionale femminile.



La stagione regolare inizierà il 30 settembre – 1 ottobre con l’Opening Day, per proseguire nella fase finale con la canonica formula dei Playoff e Playout.



Di seguito le 13 squadre partecipanti:



• Famila Basket Schio

• Reyer Venezia

• Virtus Eirene Ragusa

• San Martino di Lupari

• Faenza Basket Project Girls

• Geas Basket

• Virtus Bologna

• Magnolia Basket Campobasso

• Dinamo Sassari

• OBG Roma Basket

• Brixia Basket

• Polisportiva Battipagliese

• Sanga Milano



La stagione 2023/2024 segna dunque in via ufficiale il ritorno di due metropoli come Roma (tramite acquisizione di titolo sportivo da Basket Team Crema) e Milano, che vanno ad ampliare notevolmente il bacino d’utenza del campionato di massima serie. Per la Capitale ritorno dopo 16 anni (ultima rappresentante San Raffaele Roma, nel 2006/2007), per la città meneghina dopo 31 anni (ultima squadra a rappresentarla il Gemeaz Milano, nel 1991/1992).

Consolidato anche il ritorno in Serie A1 di Polisportiva Battipagliese dopo due stagioni, mentre rimane nella massima categoria Brixia Basket, in seguito allo scambio di titoli sportivi con Libertas Moncalieri.

Area comunicazione LBF