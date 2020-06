A2 – Selargius riparte dalla conferma del Main Sponsor Techfind

Prosegue più saldo che mai il sodalizio tra il Basket San Salvatore e Techfind. Per la seconda stagione consecutiva, infatti, l’azienda dell’imprenditore Giuseppe Buluggiu sarà main sponsor del club giallonero, che assumerà pertanto la denominazione ufficiale di ‘Techind San Salvatore’ anche nel prossimo torneo di Serie A2 Femminile.

La Techfind di Giuseppe Buluggiu nasce nel 2011 e opera nel campo della consulenza tecnica per gli impianti industriali. Forte dell’esperienza nel settore, maturata in 30 anni di attività di distribuzione industriale, diventa successivamente agenzia per prodotti industriali ed ancora broker industriale.

Gli ottimi rapporti di fiducia tecnico commerciale hanno consentito a Techfind di Giuseppe Buluggiu di lavorare con i maggiori gruppi industriali in Italia ed all’Estero quali Enel Produzione, Eon, EP Produzione, Saras (Sarlux), Portovesme Srl, 3A Arborea, Eni – Syndial – Matrica, Ansaldo Energia, Clyde Bergemann,e tanti altri in Paesi quali Cile, USA, ed altri del Medio Oriente.

“Ripartiamo con entusiasmo – dice il presidente Marco Mura – e possiamo farlo soprattutto grazie allo sforzo profuso da Techfind, che sosterrà ancora il club nella sua avventura in Serie A2 nonostante la congiuntura economica resa difficile dall’emergenza Covid. Desidero ringraziare di vero cuore Giuseppe Buluggiu, ormai da anni un amico del San Salvatore. La sua sensibilità verso la nostra realtà sportiva è davvero encomiabile. Anche nel 2020/2021 porteremo con orgoglio il marchio Techfind su tutti i campi d’Italia”.

“Le conseguenze economiche del lockdown si sono fatte sentire anche nel nostro settore – afferma invece Giuseppe Buluggiu – nonostante ciò abbiamo voluto confermare senza indugi il nostro impegno al fianco del San Salvatore. Con il presidente Mura condivido la visione di una società che sappia valorizzare i giovani talenti locali all’interno di un ambiente sereno. Il tutto, ovviamente, senza sacrificare le sacrosante ambizioni di classifica. Questa unità d’intenti è stata la ragione principale che ci ha spinti a rinnovare la partnership commerciale. Colgo l’occasione per ribadire quanto sia importante incentivare la misura del credito d’imposta per le sponsorizzazioni: lo sport dilettantistico ne ha assoluto bisogno in questo momento, e mi auguro che le istituzioni sappiano provvedere in breve tempo. In conclusione, l’auspicio è che nel 2020/2021 la Techfind San Salvatore riesca a essere ancora competitiva in A2 e, al tempo stesso, che possa mettere in vetrina tante altre ragazze cresciute nel vivaio”.

Uff.Stampa San Salvatore Selargius