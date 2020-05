Adrian Banks protagonista di Players Zoom su Eurosport

Il prossimo protagonista di PLAYERS ZOOM , il nuovo programma di basket di Eurosport, sarà Adrian Banks domenica 17 maggio alle 18:00 su Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Adrian Banks, guardia di Brindisi, è uno dei giocatori più influenti del campionato italiano di basket. Dalla sua prima esperienza datata 2012-13 con la maglia di Varese, Banks ha sempre aggiunto, anno dopo anno, qualcosa in più al suo bagaglio tecnico offensivo: migliorato al tiro, nelle letture e, più in generale, nella capacità di adattarsi ai sistemi di gioco moderni tra corsa, pericolosità dal perimetro e creatività dal palleggio.

Brindisi è diventata la sua seconda casa, vissuta in due tranche a partire dal 2016: tornato nell’estate del 2018, Banks è definitivamente fiorito e maturato anche grazie alle intuizioni di coach Frank Vitucci, capace di costruire un sistema perfetto per le sue caratteristiche. E così, a 34 anni di età, Banks ha vissuto la sua miglior stagione della carriera: ai 21.2 punti (career-high) con il 41.4% dalla distanza, si aggiungono 4.5 assist (altro career-high), segno di un basket offensivo giocato a 360°.

Adrian Banks, qual è stata la partita più bella della sua stagione?

Players Zoom è un programma esclusivo di Eurosport Italia e ogni domenica, al termine dello show, andrà in onda una partita in cui il protagonista della puntata è stato il migliore in campo. Dopo Milos Teodosic, Sergio Rodriguez, Austin Daye e Marco Spissu, anche per Adrian Banks sarà il pubblico a scegliere la replica votando online nel sondaggio di Eurosport.it per tutto il corso della settimana.

–

Uff stampa Eurosport IT