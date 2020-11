Aggiornamento Covid-19 in casa Umana Reyer Venezia, Tonut è “libero”

L’Umana Reyer comunica che il giocatore Stefano Tonut, seguendo i protocolli sanitari ministeriali ha terminato ieri l’isolamento, risultando comunque negativo al tampone molecolare eseguito.

Oggi eseguirà le visite mediche e sarà sottoposto a intervento ambulatoriale per l’asportazione di una neoformazione cutanea. L’intervento sarà eseguito dal dott. Simone Piovesan, dermatologo di riferimento della società.

Stefano dovrà osservare un periodo di riposo prima di riprendere l’attività sportiva.

La società comunica, inoltre, che due atleti della prima squadra maschile sono risultati negativi ai tamponi molecolari effettuati presso la struttura sanitaria di competenza.

Gli atleti negativi devono ora sottoporsi alla visita medica per l’idoneità agonistica prima di essere a disposizione dello staff tecnico per riprendere la pratica sportiva.

Gli atleti ancora positivi, invece, faranno un ulteriore test nei prossimi giorni.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia