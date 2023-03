Aggiornamento sulle trattative tra Pallacanestro Varese e Pelligra Group

By

In relazione alle trattative che intercorrono tra Pallacanestro Varese e Pelligra Group, il club biancorosso intende comunicare che tra le due parti proseguono con fiducia.



Fin dallo scorso giugno, infatti, le due società hanno lavorato insieme con la massima collaborazione per trovare un accordo che potesse soddisfare le esigenze di entrambe e, nonostante alcuni prevedibili ritardi di natura esclusivamente burocratica, non è mai venuta meno la volontà delle stesse di unirsi fianco a fianco in un percorso che sarà stimolante e soddisfacente.



A dimostrazione di ciò, proprio in questi giorni, per ovviare ai ritardi burocratici precedentemente menzionati, Pelligra Group ha presentato a Pallacanestro Varese una proposta di accordo che nelle prossime settimane sarà valutata dalla società biancorossa con entusiasmo e proattività.



Ogni aggiornamento in merito sarà tempestivamente comunicato sui nostri canali ufficiali.

UFF.STAMPA PALL.VARESE