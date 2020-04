AIAP dona DPI all’Ospedale Maggiore di Crema

L’AIAP ha acquistato una partita di dispositivi di protezione individuale che verranno donati e consegnati all’Ospedale Maggiore di Crema nel più breve tempo possibile.

L’augurio è che questo piccolo contributo possa aiutare chi è in prima linea da settimane per ridurre al minimo la diffusione del contagio e per la lotta, spesso con poche armi, contro questa malattia che è stata in grado di bloccare tante attività del nostro Paese, tra le quali la nostra preferita.

Siamo orgogliosi inoltre di poter comunicare che tra chi è impegnato giorno e notte in prima linea, figurano alcuni dei nostri tesserati, ai quali rinnoviamo il ringraziamento di tutta l’Associazione.

Consapevoli che è necessario sospendere tutte le attività non essenziali al fine di chiudere prima possibile questo brutto momento, non vediamo l’ora di riabbracciare in campo i nostri colleghi, i giocatori, gli allenatori e, perché no, anche i tifosi di questo amato sport.

Significherebbe aver superato l’emergenza ed averla sfruttata per diventare persone migliori.

Vi aspettiamo in campo!