Al via le Finals Lba 2023: tutte le gare tra Milano e Virtus Bologna anche in chiaro

Olimpia Milano e Virtus Bologna si sfidano in finale per il terzo anno consecutivo e da superpotenze del campionato italiano con un titolo a testa: il primo alla Virtus nel 2021, l’anno scorso all’Olimpia. Un equilibrio che riflette anche le antiche sfide scudetto del 1979, vinto da Milano, e del 1984 andato a Bologna, mentre il bilancio stagionale sorride alle V nere con 4 successi in 5 sfide tra campionato, Supercoppa ed Eurolega.

La classifica di regular season è però a favore dell’Olimpia che, giunta prima a pari merito con la Virtus, vanta una miglior differenza canestri negli scontri diretti, garantendosi così un’eventuale Gara-7 delle finali scudetto al Forum d’Assago.

Dopo aver trasmesso un match in chiaro per ogni giornata di campionato e i playoff in diretta integrale, Warner Bros. Discovery accoglie sui suoi canali l’intera serie delle finali scudetto IN CHIARO SU NOVE , IN SIMULCAST SU EUROSPORT 2 *e IN STREAMING SU DISCOVERY+ con la telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin e le interviste e analisi da bordocampo di Giulia Cicchinè e Guido Bagatta.

Gara-1 Olimpia Milano-Virtus Bologna: venerdì 9 giugno alle 20:30

Gara-2 Olimpia Milano-Virtus Bologna: domenica 11 giugno alle 18:00

Olimpia Milano-Virtus Bologna: alle 18:00 Gara-3 Virtus Bologna-Olimpia Milano: mercoledì 14 giugno alle 20:30

Virtus Bologna-Olimpia Milano: alle 20:30 Gara-4 Virtus Bologna-Olimpia Milano: venerdì 16 giugno alle 20:30

Virtus Bologna-Olimpia Milano: alle 20:30 Eventuale Gara-5 Olimpia Milano-Virtus Bologna: lunedì 19 giugno alle 20:30

Eventuale Gara-6 Virtus Bologna-Olimpia Milano: mercoledì 21 giugno alle 20:30

Eventuale Gara-7 Olimpia Milano-Virtus Bologna: venerdì 23 giugno alle 20:30

BASKET ZONE IN DIRETTA DAL FORUM: VENERDÌ 9 GIUGNO SU DMAX

Venerdì 9 giugno su DMAX, in diretta dal parquet del Mediolanum Forum di Assago poco dopo la conclusione di Gara 1, Basket Zone scende in campo con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin per commentare e rivivere i momenti più importanti del primo capitolo di una nuova serie della sfida infinita fra le due squadre regine del basket italiano con gli highlights, le statistiche, le giocate, notizie e rumors di basket mercato.

SU SPOTIFY IL PODCAST DI BASKET ZONE: OSPITE GIANMARCO POZZECCO

In occasione delle finali scudetto, il podcast di Basket Zone disponibile su Spotify ha ospitato il commissario tecnico della Nazionale italiana Gianmarco Pozzecco, che ha commentato così l’atto III di Olimpia Milano-Virtus Bologna:

Milano-Bologna in finale per il 3° anno consecutivo: è difficile fare un pronostico. Quello che si è visto in semifinale dice che sono due squadre in forma. Hanno fatto fatica durante l’anno per trovare la quadra ma adesso sembrano pronte per la finale. Penso che dovremmo parlare anche dei proprietari: Zanetti, Armani e non solo. La pallacanestro ha dei personaggi che stanno investendo molto, dobbiamo essere capaci noi addetti ai lavori ad usufruire nel modo più sensato di quanto messo a disposizione.

Milano e Bologna non mi hanno stupito, ma hanno confermato. La pallacanestro sta andando in una direzione diversa da quella che si pensava, si pensava che potesse dominare lo small ball e invece credo che si stia andando verso una fisicità sempre più determinante. Tant’è che le squadre finaliste sono molto fisiche, perché devono affrontare l’Eurolega e possono usufruire di questo vantaggio anche in campionato.

Finale a 7 partite? Non c’è tempo per allenarsi? Sdoganiamo questa diceria: tu arrivi a un certo punto e non ti alleni più, in quella fase il tuo sistema di gioco è già in piedi. Se ce l’hai è bene, altrimenti contano le individualità. In una finale per me conta molto l’aspetto psicologico. Noi italiani siamo convinti che l’essere underdog sia la miglior medicina possibile, ma la verità è che se sei favorito è meglio perché sei più forte. Milano e Bologna sono messe molto bene da questo punto di vista.

*Eventuale Gara-7 su Eurosport 1

NOVE è al canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

I canali EUROSPORT sono disponibili su Discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels