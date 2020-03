Al via le iscrizioni per la 1° #eBasketLeague italiana con tre squadre di LBA protagoniste

Tutto pronto per la #eBasketLeague, una lega online di basket a cui parteciperanno per la prima volta in Italia tre club ufficiali militanti nella massima serie: Vanoli Basket Cremona, Openjobmetis Varese e Dolomiti Energia Trento.

Con questa iniziativa – dopo essere stata la prima società di serie A ad organizzare un torneo eSports – la Vanoli Cremona intende restare vicina ai propri tifosi ed agli appassionati di basket in genere in questo periodo di difficoltà in cui lo sport tradizionale è fermo offrendo un passatempo cestistico nel pieno rispetto delle direttive per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Palla a due, da casa, giovedì 26 marzo: chi sceglierà la Vanoli Cremona, giocherà con il roster 2019/2020, con le divise ufficiali della stagione ed il nostro campo perfettamente riprodotti. Una bella occasione anche per i partner di maglia e pantaloncino che saranno regolarmente presenti sulla divisa con il proprio logo e sui led bordocampo.

Il torneo è a partecipazione gratuita fino ad un massimo di 36 giocatori. Si giocherà su Playstation 4 e NBA 2K20 in modalità 1vs1.

Le iscrizioni apriranno oggi alle ore 12:00 sul sito sito www.ebasketleague.it.

Per i primi tre classificati, premi e gadgets offerti dai club e la possibilità di partecipare ai trials che verranno organizzati per selezionare i pro players da inserire nei team eSports dei suddetti club.