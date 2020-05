Aldo Vanoli: “Non possiamo garantire impegni per il futuro, quindi abbiamo assecondato la richiesta di Meo Sacchetti”

Aldo Vanoli ha voluto spiegare il motivo della rescissione con Neo Sacchetti, accasatosi alla Fortitudo Bologna.

“Purtroppo le tempistiche non ci hanno consentito di garantire nell’immediato impegni per il futuro. A Meo si è presentata una nuova opportunità e, per quanto inaspettata e dolorosa, abbiamo accolto la sua richiesta di intraprendere un’altra strada. Noi comunque continuiamo a lavorare giorno e notte per garantire un futuro nella massima serie a Cremona”.

Uff stampa Vanoli Cremona