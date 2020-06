Aldo Vanoli sulla separazione con Sacchetti: “C’è stata la tentazione di far saltare tutto”

Nella lunga intervista al quotidiano “La Provincia” il Presidente Aldo Vanoli ha raccontato come è andata la separazione da Sacchetti

«Meo aveva ancora due anni di contratto, senza uscita. Lunedi 11 mi ha chiesto un appuntamento e ci siamo visti. Era un po’ leso, perché aveva raccolto voci secondo le quali avevamo dei problemi e c’era il rischio di chiudere. Gli ho detto chiaramente clic anche per noi stava iniziando la Fase 2 e che dovevamo avere il tempo di chiarirci le idee. Ho chiesto tempo, ma lui aveva fretta di partire con il progetto italiani, che in realtà era già in piedi prima della Final Eight. Gli ho chiesto di avere pazienza qualche giorno. Il venerdì c’era l’assemblea Lega e anche quello poteva darci qualche indicazione. Mi ha chiesto ‘”mi raccomando che sia entro il 15 giugno”. Al martedi pomeriggio mi ha telefonato dicendomi che aveva urgenza li parlarmi. Quando mi ha detto cosi ho capito che qualcosa non stava andando nel verso giusto. Al mattino seguente, alle 9, ci siamo sentiti. Mi ha detto “Aldo, visto l’incertezza io avrei un’offerta urgente, da prendere o lasciare”. Non mi ha detto con chi, gli ho chiesto di avere pazienza. Mi ha detto che sarebbe stato meglio parlarne con il suo procuratore. Me lolla passato, ma in quel momento non avevo tempo e gli ho chiesto di rinviare la cosa al pomeriggio. Alle 17 ho risentito il suo agente che ha esordito dicendomi che per Meo c’era un’offerta interessante dalla Fortitudo. Le sue parole sono state “spero tu sia contento che ti sollevo da un contratto oneroso peri prossimi due anni”. Siamo stati quindici minuti al telefono, i miei nipoti lo sapevano già, lo avevano letto su i social… Dire no non avrebbe avuto senso, se quello era il suo desiderio. Quindici minuti dopo casualmente avevo già sulla scrivania la rescissione. C’è stata la tentazione di far saltare tutto».

Fonte “La Provincia”