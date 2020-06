Aldo Vanoli: “Tra tre giorni lasceremo liberi gli ultimi giocatori e i ragazzi dello staff sotto contratto”

Il Presidente Aldo Vanoli ha rilasciato una lunga intervista al “La Provincia” di Cremona, di seguito i passaggi più interessanti:

SCADENZE

«Entro tre giorni libererò tutti i giocatori e i membri dello staff sotto contratto. È una questione di rispetto. Se poi arrivasse un investitore e dovessimo fare la squadra non sarebbe un problema ripartire da zero. Diciamo che i primi giorni di luglio saranno il termine ultimo».

ROSTER

«Con Stojanovic siamo usciti senza penali, con De Vico abbiamo pagato noi per chiudere in anticipo l’accordo. Abbiamo ancora in carico Akele, Ruzzier e Palmi. Gli altri sono liberi, ma c’è la possibilità di rinegoziare».

DIENER GIOCATORE/ALLENATORE

« Sono due settimane che non Io sento. Non ha il patentino. Poi c’è l’aspetto caratteriale. Travis è un professionista esemplare. Già al sabato è in ‘ritiro’ prepartita. Prima della della gara è talmente concentrato che difficilmente saluta: troppo concentrato. Sia chiaro: è un pregio»

PROBABILITA’ LBA PROSSIMA STAGIONE

«Il 20%»

CAPITOLO LEGABASKET

«Nell’ultima assemblea sì è quasi ignorato il problema virus come se niente fosse. Tante squadre sono impegnate nelle coppe europee. Per loro prima si inizia e meglio è. Contano sempre gli interessi dei grandi club».

Fonte “La Provincia”