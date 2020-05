Alessandro Gentile prossimo ospite di Players Zoom su Eurosport

Il prossimo protagonista di PLAYERS ZOOM sarà Alessandro Gentile domenica 31 maggio alle 20:00 su Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Tornato in Italia dopo un anno trascorso all’estero, ad Alessandro Gentile sono bastate una manciata di partite per prendere in mano la Dolomiti Energia Trento e confermare la bontà dell’operazione più onerosa nella storia del club bianconero. Il figlio di Nando ha chiuso la stagione sospesa per coronavirus come secondo miglior marcatore italiano del campionato (15.1 punti di media) e primo realizzatore nostrano in Eurocup (13.9) aggiungendo, come sempre, ottime cifre tra assist e rimbalzi a conferma della qualità di un giocatore totale.

Players Zoom è un programma esclusivo di Eurosport Italia e ogni domenica, al termine dello show, va in onda la partita scelta online nel sondaggio di Eurosport.it. Dopo i match di Milos Teodosic, Sergio Rodriguez, Austin Daye, Marco Spissu, Adrian Banks e Luis Scola, il pubblico ha scelto la replica di Gentile MVP di Asseco Arka Gdynia-Dolomiti Energia Trentino 78-85: match di Eurocup in cui Alessandro ha segnato il suo season-high stagionale e di carriera con 37 punti.

A raccontare Alessandro in collegamento sarà Stefano, che gioca nella Dinamo Sassari, con i fratelli Gentile già protagonisti questa settimana del vodcast Call-Azione da Eurosport: l’appuntamento giornaliero con i campioni dello sport italiano fra cui, per il basket, Paul Eboua, Raphael Gaspardo, Gianluca Della Rosa, Gianmarco Pozzecco, Andrea Pecchia, Nicola Natali, Giuseeppe Poeta, Toto Forray, Luca e Michele Vitali, Stefano Tonut, Michele Ruzzier, Riccardo Moraschini, Filippo Baldi Rossi, Brian e Meo Sacchetti.

Uff stampa Eurosport Italia