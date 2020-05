All Decade Team di Basket Brescia Leonessa: Tyler Cain completa il quintetto dei sogni

LA SCHEDA | TYLER CAIN – Nato a Rochester (Minnesota), classe 1988, Cain è un prodotto dell’Università di South Dakota. Portato nel Vecchio Continente nel 2010 dal VEF Riga, in Lettonia vince due campionati, cimentandosi nel contempo in EuroCup nella stagione 2011-2012. Nell’estate del 2012 si trasferisce ai Barons di Riga, poi nella stagione successiva approda in Italia per la prima volta, chiamato dalla Fulgor Forlì, squadra iscritta alla DNA Gold. Le ottime cifre ottenute in Romagna gli valgono una chiamata nel massimo campionato francese, dove gioca tre stagioni: prima al Pau Orthez, poi al Dijon e, infine, allo Chalons-Reims. Nell’estate del 2017 torna in Italia, questa volta in Serie A, vestendo la maglia della Pallacanestro Varese. Nella squadra biancorossa disputa due stagioni, centrando i playoff nella prima delle due. Dopo aver chiuso la stagione 2018-2019 vicino alla doppia cifra di media (9.7 punti e 10.8 rimbalzi di media a partita), nell’estate del 2019 si trasferisce a Brescia, chiudendo la sua prima stagione in biancoblu con le seguenti cifre: 7.4 punti e 6.8 rimbalzi in EuroCup, 10.1 punti e 7.2 rimbalzi in campionato, con il secondo posto nella speciale classifica del tiro da 2 punti e il nono posto totale in quella dei rimbalzisti. – Uff stampa Germani Leonessa Brescia