Allenatori di A e USAP lavorano in sinergia per il prossimo futuro

Gli Allenatori di Serie A e l’Usap riuniti in Conference Call hanno deciso all’unanimità di rendersi disponibili ad incontrare le Istituzioni per trovare le soluzioni migliori volte ad aiutare il movimento della pallacanestro in questo drammatico momento di Pandemia di Covid19.

Sempre all’unanimità, è stato nominato un Comitato di Rappresentanza di tutti gli allenatori professionisti composto da:

Pozzecco Gianmarco Capo Allenatore Polisportiva Dinamo Srl

Bucchi Pierluigi Capo Allenatore Pallacanestro Virtus Roma Srl

Monin Emanuele Assistente Basket Aquila Trento 2013 Srl

Sacchetti Romeo Capo Allenatore Guerino Vanoli Basket Srl

De Raffaele Walter Capo Allenatore SSP Reyer Venezia Mestre Srl

Il Comitato di Rappresentanza si coordinerà con il Presidente Usap Gianni Zappi per affrontare le varie situazioni e dialogare con le Istituzioni.

Fonte:

U.S.A.P. Unione Sindacale Allenatori di Pallacanestro