Allianz Pallacanestro Trieste, 10 positivi nel gruppo squadra

Allianz Pallacanestro Trieste comunica che, all’esito dei tamponi molecolari eseguiti ieri, dieci componenti del team squadra risultano attualmente positivi al Covid-19 e seguono le procedure di isolamento previste dai protocolli vigenti. L’attività, anche a livello individuale, resta per il momento sospesa. Una nuova serie di tamponi verrà effettuata giovedì su tutto lo staff e il personale, per monitorare l’andamento dei contagi.

“Stiamo affrontando la situazione con grande attenzione – ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci – facendo tutto quello che ci è possibile per tutelare al massimo la salute degli atleti, del personale e delle loro famiglie. Quello che è successo anche a noi, che siamo sottoposti a continui controlli, deve essere un monito per adottare sempre le massime precauzioni e seguire scrupolosamente le indicazioni dell’autorità perché il Covid-19 non va assolutamente sottovalutato”

–

Uff stampa Allianz Pallacanestro Trieste