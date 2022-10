Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona: le dichiarazioni di coach Ramondino

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dalla sfida all’Allianz Trieste in programma domani, sabato 22 ottobre, alle ore 20.30 all’Allianz Dome di Trieste. A presentare la partita è stato, come di consueto coach Marco Ramondino, che ha analizzato la condizione generale della squadra e del lavoro settimanale: “La settimana si è svolta sulla falsariga delle precedenti, con problematiche che si alternano. Il gruppo però lavora con serietà, anche se ci troviamo già in una fase di gestione che non pensavamo di dovere avere così presto nel corso della stagione. Nel corso degli allenamenti lavoriamo su due livelli: cercare di migliorare la qualità del gioco e migliorare il ritmo e l’intensità. Lo staff di allenatori sta facendo un grande lavoro sui dettagli, anche con i singoli giocatori e con l’ausilio del video, per mettere a posto le cose. Le prime tre gare ci hanno detto che tutti i giocatori sono stati in grado di portare un contributo importante; spero di continuare a vedere il carattere e la determinazione che i giocatori hanno avuto nelle prime tre uscite”.

Passando all’analisi dei prossimi avversari, il capo allenatore bianconero ha così descritto le qualità di Trieste: “Affrontiamo una squadra che a inizio stagione ha affrontato Pesaro, Virtus Bologna e Venezia, tre formazioni di alto livello del nostro campionato. Nel corso di ogni singola gara non ha avuto la continuità necessaria per portare a casa il successo ma ha mostrato sprazzi e folate importanti. La capacità di accendersi di Davis, Gaines e Bartley, i loro esterni americani, è una loro caratteristica importante”.

Bertram Derthona comunica che Ariel Filloy e Niccolò Filoni hanno risolto le rispettive problematiche che li hanno resi indisponibili nella gara di sabato scorso contro Pesaro e hanno regolarmente lavorato con la squadra. Luca Severini è stato reinserito ieri in gruppo. Tutti e tre gli atleti saranno a disposizione di coach Ramondino per l’imminente trasferta di Trieste.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA