Allianz Pallacanestro Trieste comunica che il giocatore Luca Campogrande sarà sottoposto venerdì a un intervento al tendine d’Achille destro.

A seguito della visita effettuata nei giorni scorsi dal dott. Rocchi si è scelto di intervenire chirurgicamente anziché procedere con una terapia conservativa. L’obiettivo è quello di poter contare su un giocatore nella miglior condizione fisica possibile, considerando compatibili i tempi di recupero previsti con la strategia societaria. La decisione della società conferma l’importanza di Luca Campogrande nel progetto, in linea con l’accordo biennale siglato col giocatore.

“Siamo ovviamente dispiaciuti dell’esito che le visite al tendine di Luca ci hanno restituito – il commento del presidente Mario Ghiacci – Abbiamo comunicato al giocatore la nostra volontà di aiutarlo a risolvere questo problema nel migliore dei modi, come già successo in passato con tutti i nostri atleti, consapevoli di poter contare su un’equipe medica e uno staff riabilitativo di prim’ordine. Le motivazioni di Luca sono fortissime e questo non può far altro che facilitare il processo di guarigione”.

Da tutta la famiglia biancorossa un grande in bocca al lupo!



Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste