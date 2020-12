Allianz Trieste, si riducono a due i positivi al #coronavirus

Allianz Pallacanestro Trieste comunica che i tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri sul gruppo squadra e sullo staff societario hanno confermato due positività, già peraltro individuate negli esami svolti nella scorsa settimana.

Tutti gli altri soggetti esaminati sono risultati negativi al tampone. Questo permetterà ai giocatori negativizzati di iniziare l’iter per ottenere nuovamente l’idoneità alla pratica sportiva agonistica.

“L’attenzione alla salute degli atleti e dei dipendenti da parte della società è e sarà sempre massima – ha dichiarato Mario Ghiacci – con controlli approfonditi e costanti. Mi auguro che tutti possano riprendere l’attività prima possibile. Vorrei approfittare per ringraziare gli operatori del Policlinico Triestino Salus, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto per monitorare la situazione all’interno della squadra. Per ultimi, anche se andrebbero citati per primi, vorrei dire grazie a tutti quei tifosi, che con i loro messaggi e richieste di informazioni fanno sentire la loro vicinanza ai ragazzi”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste