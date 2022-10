Alvise Sarto presenta Virtus Bologna – Treviso

Seconda trasferta stagionale per la NutriBullet Treviso Basket, che scende in campo al Paladozza domenica 23 ottobre alle 20:00 per la sfida ai “big” della Virtus Segafredo Bologna. La squadra del coach neo-Campione d’Europa, Sergio Scariolo, è prima in campionato dopo 3 giornate, nelle quali ha ottenuto altrettante vittorie: per 89-77 a Napoli, in volata 85-80 su Trieste in casa e 85-60 a Verona domenica scorsa. Diverso, invece, l’andamento in Eurolega, dove ha ottenuto una, in casa contro il Bayern Monaco (66-63), ed è caduta invece contro i francesi del Monaco nell’esordio stagionale, poi questa settimana due ko con Zalgiris e Partizan nel doppio turno fuori casa.

Dall’altra parte, dopo le difficoltà in avvio di stagione, il team trevigiano ha trovato la prima vittoria domenica al Palaverde: 79-71 sul Banco di Sardegna Sassari con una buona prova di squadra e grandi fiammate di Adrian Banks (29 punti, sesto uomo della settimana per LBA). Per la sfida di Bologna, coach Marcelo Nicola ha recuperato anche Ike Iroegbu, out nel match con i sardi.

EX: Mikk Jurkatamm è cresciuto nel vivaio della Virtus Segafredo Bologna, maglia con la quale ha esordito in Serie A nella stagione 2017/18 (la prima del team in LBA dopo la parentesi in A2).

MEDIA: Diretta tv web in streaming su Eleven Sports, previo abbonamento, e diretta televisiva su Eurosport 2. Aggiornamenti live e interviste post partita sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

ARBITRI: Begnis, Martolini, Marziali

DICHIARAZIONI:

Le parole di Alvise Sarto, giovane esterno di TVB, in vista del match di domenica a Bologna:

“Siamo in un buon momento: abbiamo preso fiducia grazie alla bella vittoria in casa di domenica e questo ci ha portato ad allenarci bene in settimana per migliorare ancora in vista dei prossimi impegni.

La Virtus è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, sono forti in ogni aspetto. Si tratta di uno dei top team del campionato e non solo: da questo dovremo senza dubbio trarre vantaggio perché loro sono i favoriti e noi abbiamo la possibilità di affrontare la partita con serenità, facendo la nostra partita con leggerezza pronti a dare il massimo su ogni pallone per approfittare di tutte le occasioni che la partita ci presenterà.”

LA CONFERENZA STAMPA DI COACH MARCELO NICOLA SARÀ DISPONIBILE ONLINE IN DIRETTA DOMANI, SABATO 22, ALLE 10:30 SULLA PAGINA FACEBOOK DI TREVISO BASKET

—

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket