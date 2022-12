Amedeo Tessitori: “Derby? Sono partite belle da giocare. Quest’anno siamo davvero un bel gruppo”

Abbiamo raccolto le parole dell’ex di turno, Amedeo Tessitori, in vista del derby contro Treviso.

Di sicuro non sarà una partita facile con nessuno di questo campionato. Dovremmo stare attenti ai loro punti forti, come Banks che è un giocatore formidabile e che fa ancora la differenza. Quindi dovremo mettere tutta la nostra concentrazione e mettere in campo tutta la nostra fisicità.

Un derby è diverso per un atleta dal punto di vista della pressione?

No, penso che dipenda un po’ da quanto il giocatore viva la partita. Io personalmente ho vissuto tutti i derby che ho fatto in maniera molto partecipe. Poi oltretutto sono partite che, per un giocatore emotivo come me, mi spingono sempre ad avere più energie e più voglia. Sono sempre delle partite belle da giocare, anche per i giocatori.

In poco tempo sei entrato nel cuore dei tifosi orogranata, quanto questo ti da la spinta per fare sempre meglio?

Sono molto contento di quello che mi hai detto, del fatto che sono entrato nel cuore del pubblico orogranata perché non è una cosa così scontata e in così poco tempo, quindi di sicuro un motivo in più per me per portare in campo molta energia e tutto me stesso.

Coach De Raffaele parla sempre di un gruppo coeso, sia dentro al campo ma soprattutto fuori. Quanto può aiutare il fatto che ci sia un gruppo di italiani che si conosce da tempo e che bene ha fatto in Nazionale?

Il fatto che con i ragazzi ci sia un buon gruppo fuori dal campo penso che sia la cosa fondamentale di una squadra che vuole diventare vincente. E non è così facile come sembra creare un bel gruppo perché comunque dentro lo spogliatoio siamo in dodici elementi completamente diversi, quindi anche la società ha fatto un ottimo lavoro di costruzione.

Lo penso perché veramente faccio fatica a vedere una difficoltà di gruppo. Di solito nelle squadre passate trovi sempre almeno 1 o 2 giocatori che si estraniano. Quest’anno devo dire che siamo veramente un bel gruppo e con gli italiani la cosa che ci ha aiutato ad avere già fatto esperienza in nazionale è un punto forte da dove possiamo costruire, continuare a lavorare bene come stiamo facendo.

Quanto inciderà il calore del Palaverde?

Penso inciderà per noi spero in maniera più positiva possibile. Penso che giocare in palazzetti così caldi ti dia voglia, energia e grinta. Giocare in palazzetti cosi ci si porta a casa qualcosa. E’ sempre un mattoncino in più che si mette nella crescita di squadra e di mentalità, di costruzione, di mentalità vincente.

Un flash del tuo periodo trevigiano?

La vittoria di un campionato è una cosa che ti porti dietro soprattutto come in una piazza storica come Treviso.