Amichevole di lusso per la Reyer Venezia, al Taliercio arrivano i Campioni d’Europa dell’Anadolu Efes

L’attesa è finita: stasera si torna al Taliercio!

Alle 18.30 i cancelli del nostro palasport si apriranno per accogliere i sostenitori orogranata che torneranno ad incitare i propri beniamini nella grande sfida amichevole contro i Campioni d’Europa dell’Anadolu Efes che si presentano al Taliercio praticamente al completo.

La palla a due è in programma alle ore 20.00 e sarà anche l’occasione per scoprire da vicino i componenti del nuovo roster orogranata in un’amichevole di lusso e un grande evento sportivo.

La nuova Umana Reyer sarà presentata prima della palla a due.

Ci sono ancora biglietti disponibili, anche stasera ai botteghini del Taliercio. Ti ricordiamo che gli abbonati entrano gratuitamente, mentre per i titolari di tessera Reyer Ladies e Reyer Silver il prezzo del biglietto è di 10 euro. Il biglietto intero costa 20 euro, per tutti gli under 24 il costo è di 10 euro.

Tutti coloro che non potranno essere con noi al Taliercio potranno vedere la partita live streaming sui profili social Reyer Twitch e Youtube:

Twitch: https://www.twitch.tv/reyervenezia

Youtube: https://youtube.com/c/ReyerVenezia1872

Vi aspettiamo per sostenere gli orogranata e vivere una grande notte di basket. Iniziamo la stagione insieme!

Navette:

Grazie alla partnership con l’azienda Brusutti Trasporti per tutta la stagione 2022/23 continuerà ad essere attivo il servizio navetta da Piazzale Roma al Palasport Taliercio prima della partita e il percorso inverso al termine dell’incontro. E’ dunque confermata l’organizzazione di questo servizio gratuito per agevolare tutti gli appassionati provenienti dal centro storico.

Servizio navette da P.le Roma al Taliercio ogni 20 minuti da 2 ore e 5 minuti prima dell’inizio della partita (17.55), con servizio in direzione contraria al termine della stessa.

Si raccomanda di indossare la mascherina coprendo naso e bocca prima, durante e dopo il viaggio e di rispettare il metro di distanza di sicurezza durante la salita e la discesa.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia