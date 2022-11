Andrea Cinciarini sfonda quota 1700 assist in A e avvicina Pozzecco

Grazie ai 14 assist messi a referto nel k.o. patito domenica dall’UNAHOTELS Reggio Emilia sul campo della Virtus Segrafredo Bologna, Andrea Cinciarini è diventato il secondo giocatore nella storia del massimo campionato italiano a raggiungere e superare quota 1700 assist.

Eguagliando infatti la sua personale seconda miglior prestazione di sempre in Serie A (il playmaker classe 1986 aveva già totalizzato 14 assist lo scorso aprile in occasione della vittoria esterna ottenuta contro la GeVi Napoli col punteggio di 85-82), Cinciarini ha portato a 61 il conto degli assist distribuiti nel corso dell’attuale regular season, a 1047 quello degli assist realizzati nel torneo con la maglia di Reggio Emilia e, infine, a 1701 quello delle assistenze messe complessivamente assieme nella prima lega nostrana.

Quest’ultima cifra mette il nativo di Cattolica nella posizione di poter puntare, dopo aver passato nelle scorse stagioni sia Luca Vitali (1616) che Riccardo Pittis (1454), al primo posto nella classifica all-time dei migliori assistmen del torneo detenuto da Gianmarco Pozzecco con 1772.

Tale distacco, in virtù delle medie (209.4 assist a stagione, 6.7 a partita) fatte registrare da Cinciarini in questo comparto statistico con i colori della compagine biancorossa, è verosimile che possa essere colmato dal numero 20 ben prima della conclusione dell’annata in corso, una stagione in cui l’ex Olimpia Milano, assieme a quello riguardante gli assist, potrebbe mettersi in tasca anche un altro importante milestone.

Trovandosi a soli 4 punti dai 1800 realizzati con la maglia dell’UNAHOTELS in Serie A, se dovesse confermare il trend avuto finora (359 punti a stagione di media, 11.5 a gara) Cinciarini oltrepasserebbe anche i 2000 punti in Serie A con la Reggiana, club con cui si è già tolto diverse soddisfazioni e grazie al quale, nei prossimi mesi, potrebbe davvero raggiungere alcuni storici e prestigiosi traguardi.

