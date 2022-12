Andrea Cinciarini supera quota 3500 punti in Serie A

By



Nella sconfitta della UNAHOTELS Reggio Emilia contro l’Umana Reyer Venezia, Andrea Cinciarini sigla 12 punti e supera quota 3500 in carriera in campionato (fermandosi momentaneamente a quota 3505).

Tra i giocatori attivi in questa stagione soltanto David Moss (3755) e Adrian Banks (3993) hanno segnato di più.

Alla sua sedicesima stagione in Serie A, Cinciarini ha collezionato 514 presenze e 488 partite giocate.

La stagione più prolifica per il capitano della UNAHOTELS è stata la 2014/15, quando con Reggio Emilia ha raggiunto la finale scudetto poi persa contro Sassari, realizzando 496 punti in regular season e 205 punti solo nei playoff.

Il record di punti su gara singola in Serie A per il play nato a Cattolica risale ai 27 realizzati nella scorsa stagione nella gara interna contro Varese.

LEGABASKET.IT