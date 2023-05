Andrea De Nicolao supera i 2000 punti in LBA

By

Nel k.o. della sua Umana Reyer Venezia sul parquet del Banco di Sardegna Sassari in Gara 3 per 80-69, Andrea De Nicolao è stato uno dei fautori della rimonta nell’ultimo periodo della sua squadra, segnando i due punti che gli hanno permesso di raggiungere e superare quota 2000 punti segnati in Serie A (2001 al momento).

Il playmaker nativo di Camposampiero ha raggiunto questo traguardo segnando 114 punti in due annate alla Benetton Treviso, 381 con la Cimberio Varese, 465 con la Grissin Bon Reggio Emilia e i restanti 1041 con l’Umana Reyer in sette stagioni.

Andrea De Nicolao è il 17° giocatore si aggiunge al ristretto club di coloro che, attualmente in Serie A, hanno raggiunto questo traguardo in passato: Adrian Banks (4330 punti), David Moss (3816), Andrea Cinciarini (3707), David Logan (3380), Amedeo Della Valle (3179), il compagno Mitchell Watt (3125), Gigi Datome (3084), Marco Belinelli (2773), Stefano Gentile (2564), Ariel Filloy (2495), Daniel Hackett (2453), Carlos Delfino (2252), il suo capitano Michael Bramos (2231), Stefano Tonut (2191), Awudu Abass (2007) e Toto Forray (2004).

