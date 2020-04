Andrea Pecchia ha risposto alle domande dei tifosi

Dopo qualche settimana di stop, sulla pagina ufficiale Instagram di Pallacanestro

Cantù, è tornata la rubrica dedicata a domande e curiosità dei tifosi, che permette

loro di conoscere più a fondo gli atleti della S.Bernardo-Cinelandia. Andrea Pecchia, il

protagonista social della giornata odierna.

Dieci domande, dieci risposte, di seguito il resoconto dell’#AskPecchia:

Domanda di @tommasoborghi_

Cosa pensi dell’annata canturina, dello staff, dei compagni e dei tifosi?

«La mia prima stagione a Cantù, in Serie A, la reputo positiva. Sono abbastanza

soddisfatto. Ho avuto la possibilità e la fortuna di lavorare con uno staff tecnico di

livello, con dei compagni super e di conoscere un pubblico incredibile».

Domanda di @yuri.c2004

Quali sensazioni hai avuto quando avete vinto il derby contro Milano?

«Vincere il derby contro Milano al Forum è stata un’emozione unica, incredibile. La

reputo la partita più bella ed emozionante di questa stagione. Anche perché, come mi

hanno sempre insegnato, “il derby non si gioca, si vince”».

Domanda di @ciofiluca

Quale aspetto del tuo gioco pensi sia maggiormente da migliorare?

«Sto lavorando sul tiro da tre punti perché, statistiche alla mano, è quello in cui faccio

più fatica».

Domanda di @aalessandro.russo

Cosa vuol dire vestire la maglia di Cantù?

«Vestire la maglia di Cantù, oltre a essere un’occasione, è una responsabilità molto

importante perché vai a rappresentare un’intera città che vive di pallacanestro e una

società con una grande storia a livello italiano ed europeo. È bello e stimolante».

Domanda di @lore3m

Come livello tecnico è superiore l’EuroLega o la NBA?

«È una bella domanda, a cui penso servano più secondi per rispondere. Dovendo farlo,

però, in maniera molto rapida e secca, dico l’EuroLega, che a mio parere ha un livello

tecnico un po’ più alto».

Domanda di @_salvio25_

Miglior film sul basket?

«Non ne dico uno in particolare ma ben due: Space Jam e Coach Carter».

Domanda di @stefanolorini

A che età hai fatto la prima schiacciata? E la prima tripla?

«La mia prima schiacciata l’ho fatta a quindici anni, durante un torneo in Francia

quando ero all’Olimpia Milano. Non ricordo, invece, a quando risalga la mia prima

tripla».

Domanda di @tommybellarosa10

Mi dai un consiglio per arrivare in alto?

«Bisogna fare molti sacrifici, si deve lavorare tanto tecnicamente, fisicamente e,

soprattutto, mentalmente: la testa è la parte più importante nella pallacanestro.

Inoltre, non bisogna mai abbattersi nei momenti di difficoltà perché, alla fine, il lavoro

duro paga sempre».

Domanda di @_.albeee._

La tua miglior performance?

«Una delle migliori gare che ho giocato è stata lo scorso anno quando vestivo la maglia di Treviglio, il derby di andata contro Bergamo, fu una partita incredibile» (Treviglio-

Bergamo 85-81 del 25/10/2018, Pecchia chiuse con 28 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, per 39 di valutazione; ndr).

Domanda di @gio_galimberti

Quanto è stato importante per te coach Adriano Vertemati?

«Coach Vertemati è stato fondamentale nel mio percorso di crescita, a lui devo davvero

tanto. Mi ha dato sempre più fiducia, anno dopo anno. Con lui è nato un rapporto

speciale, che va oltre anche alla pallacanestro».

Uff stampa Pall Cantù