Annullata l’amichevole Gevi Napoli – Vanoli Cremona. La società azzurra: “Offerte alternative, c’è rammarico e disappunto”

La S.S. Napoli Basket è spiacente di comunicare, con enorme rammarico e disappunto, che la partita amichevole di questa sera, prevista alle ore 20:00 contro la Vanoli Cremona, è stata annullata su richiesta degli ospiti.

La comunicazione ufficiale della Vanoli Cremona è pervenuta alle ore 15:28 tramite e-mail. La S.S. Napoli Basket si è adoperata immediatamente proponendo agli ospiti sia spostamenti di orario (giocare oggi alle 21:00 o alle 21:30), che di giorno (domani a qualsiasi orario logisticamente compatibile con il rientro della squadra a Cremona), fornendo inoltre ogni possibile supporto logistico per arrivare da Roma a Napoli, e per tornare nella giornata di domani a Cremona. Ciò nonostante la Vanoli Cremona ha reiterato la sua indisponibilità a disputare l’incontro.

Ci teniamo a comunicare che i biglietti acquistati dai tifosi sino a questo momento, saranno validi anche per la partita contro l’Olimpia Milano, per lo stesso posto e settore; basterà presentare il tagliando acquistato per stasera al botteghino, domenica 8 ottobre. Inoltre, durante la stagione, verrà organizzata una amichevole cui i nostri abbonati potranno assistere gratuitamente.

Ci scusiamo di nuovo con i nostri tifosi e con tutte le persone interessate e coinvolte nell’evento, per questa improvvisa ed inusitata cancellazione.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET