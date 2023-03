Austin Daye, il ritorno a Pesaro: “Darò tutto per raggiungere i playoff con i miei compagni di squadra”

Emozioni, entusiasmo e grande determinazione: queste le sensazioni di Austin Daye che è pronto a iniziare la sua seconda esperienza con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. L’ala forte classe 1988 arriva dal campionato di Taiwan ed esordirà già domani sera nel match della 22^ giornata di Serie A in programma alla Vitrifrigo Arena contro la Germani Brescia. Alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta nella Sala Rossa del Comune di Pesaro sono intervenuti anche il Presidente Ario Costa e l’assessore allo Sport Mila Della Dora.

Ario Costa ha affermato: “Un grande grazie ad Austin per aver accettato la nostra proposta. È bastata una telefonata di Walter Magnifico per sbloccare tutto. Austin non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore di grande talento e tutti noi sappiamo quanto conti il cognome Daye a Pesaro”.

Mila Della Dora ha detto: “Austin, siamo orgogliosi di riaverti con noi. Questa è la casa della Città dello Sport, quindi bentornato a casa e dai tutto quello che hai per aiutarci a vincere il maggior numero di match!”.

Daye ha espresso grande soddisfazione per questo ritorno a Pesaro, a distanza di sette stagioni dalla sua prima volta datata 2015/2016: “Questa possibilità è emersa per caso, ma l’ho colta subito nonostante avessi in programma di finire la stagione a Taiwan. Sono molto contento di essere tornato qui a casa mia e voglio contribuire al raggiungimento dei playoff. Il coach farà in modo che io mi inserisca al meglio in termini di posizione in campo”.

Austin è a Pesaro soltanto da poche ore ma ha già chiara la situazione in casa biancorossa: “Ho svolto solo un allenamento ma ho notato che il gruppo è piuttosto giovane e quindi porterò esperienza e cercherò di far capire ai miei compagni di squadra quanto sia importante la pallacanestro a Pesaro e per i pesaresi. Cercherò di dare il mio contributo, ho scelto il numero 23 dato che il 9 era già occupato e quindi ho optato per la somma tra il 9 di Darren e il 14 di Costa. I miei idoli infatti sono sempre stati Ario, mio padre Darren, Darwin Cook e Walter Magnifico”, ha concluso Daye.

