Austin Daye: “Vincere qui a Pesaro come mio padre, è speciale”

Austin Daye della Reyer Venezia è l’MVP della Finale di Coppa Italia.

“É meraviglioso stare qui e vincere l’MVP in una città dove mio padre ha giocato e vinto. Ringrazio Dio di come stia andando la mia carriera, non posso chiedere di più. Squadra, giocatori, ambiente, è tutto super.

Abbiamo fatto le cose giuste per vincere questo trofeo. Non avevamo giocato benissimo sempre in questa stagione, abbiamo focalizzato bene l’obbiettivo e l’abbiamo raggiunto.

É una grande sensazione vincere un trofeo come la Coppa Italia. Abbiamo battuto una squadra in grande fiducia come Brindisi, che ha meritato di arrivare qui.

Ho avuto sempre fiducia in me stesso, sono uno scorer, non mi demotivo se ho bisogno di minuti per trovare il ritmo giusto.”

Qui le dichiarazioni dei due Coach.