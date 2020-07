Baldi Rossi si presenta: “Io e la Pallacanestro Reggiana sulla stessa pagina”

L’ultimo acquisto del mercato biancorosso Filippo Baldi Rossi è stato presentato ufficialmente ai media nella splendida location di Ruote da Sogno, dove l’azienda End Holding, di proprietà del socio Andrea Baroni, ha i suoi uffici.

“Siamo molto contenti di poter presentare qui il nostro primo acquisto italiano – ha dichiarato proprio Andrea Baroni – Filippo è un’atleta che non ha bisogno di presentazioni, il cui valore e la cui esperienza sono sotto gli occhi di tutti. Siamo felici che abbia sposato il nostro progetto e ci auspichiamo di poterci togliere tante soddisfazioni insieme a lui sul parquet”.

Successivamente, ha preso la parola il Direttore Generale biancorosso Filippo Barozzi: “Baldi Rossi è un giocatore per noi importante, che arriva a Reggio Emilia firmando un contratto biennale. E’ stato nostro avversario in tante occasioni, lo conosciamo bene e sappiamo quelle che sono le sue qualità. Ci è piaciuta molto la sua motivazione e lo spirito con cui ha approcciato, fin dai primi colloqui, la possibilità di vestire la maglia della Pallacanestro Reggiana. Nella sua carriera ha sempre avuto esperienze lunghe e gratificanti nelle squadre in cui ha militato: l’auspicio è che sia così anche in biancorosso”.

Queste le dichiarazioni di Filippo Baldi Rossi: “Sono felice di arrivare in una società che, nel panorama cestistico italiano, è sempre stata ambiziosa e rispettata. Questo è un anno zero, sia per me che per la Pallacanestro Reggiana: per questo motivo ci siamo trovati fin da subito sulla stessa pagina e con le stesse motivazioni nel voler fare bene. Inoltre, l’opportunità di poter continuare a disputare una coppa europea anche con la maglia dell’UNAHOTELS Reggio Emilia è sicuramente un aspetto che a noi giocatori dà ulteriore carica ed orgoglio”.

Uff.Stampa Pall.Reggiana