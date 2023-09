Banco di Sardegna Sassari – Gevi Napoli Basket, Milicic: “Sarà dura ma ce la giocheremo”

Esordio di campionato in trasferta per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella prima giornata del campionato di Serie A, il Banco di Sardegna Sassari. L’incontro si disputerà alle ore 17:30 al Pala Serradimigni di Sassari.



Gli azzurri, dopo aver svolto stamane al PalaBarbuto la seduta di rifinitura dell’allenamento, sono partiti per la Sardegna. Ex della partita il coach della squadra sarda Piero Bucchi che ha allenato a Napoli per ben quattro stagioni. Arbitreranno l’incontro: Alessandro Perciavalle, Michele Rossi, Giacomo Dori.



Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Gevi Napoli Basket:

“A Sassari sarà certamente una partita dura, ma ce la giocheremo. Partiamo da sfavoriti contro una squadra allenata da un grande allenatore come Piero Bucchi, ma sarà per noi una gara importante per valutare a che punto siamo, e scoprire le cose da modificare. Sassari punta decisamente ai play off e siamo davvero stimolati dal poterla affrontare. Abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni, e non bisogna aspettarsi da noi tutto e subito. Credo che tre o quattro partite saranno sufficienti per poter assimilare le idee che stiamo cercando di mettere in pratica. È un campionato stimolante con Milano e Bologna certamente di un livello superiore. Poi ci sono le squadre che sono impegnate nelle competizioni europee. Infine c’è un gruppo di otto formazioni che si equivalgono più o meno. Ecco noi vorremmo provare ad essere la sorpresa di questo gruppo”.



La gara tra Banco di Sardegna Sassari e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET