Baraldi alla Gazzetta dello Sport: “Un commissioner per tre anni, partite in chiaro e premi ai vivai”

Non si nasconde Baraldi, una delle figure pronte a rilanciare la Legabasket. L’amministratore delegato della Virtus Bologna ha infatti rilasciato oggi un’intervista ricca di dettagli sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Con le dimissioni di Egidio Bianchi, è infatti subentrata una commissione a tre che include Sassari, Milano e la stessa Bologna.

Diversi i temi toccati, primo tra tutti quello relativo a colui che dovrà guidare il tutto: “Con Sardara e Stavropoulos abbiamo concordato di nominare un presidente istituzionale con un amministratore delegato. Prevediamo un mandato di tre anni. A giugno la nuova Lega dovrà essere pienamente operativa“.

Spazio anche sul discorso legato al professionismo e il peso della legge fiscale 91: “Sono per rimanere nel professionismo. Aumento dei ricavi per me non significa solo meno imposte ma sviluppo degli investimenti e richiamo degli sponsor dentro a un sistema che garantisca il rispetto delle regole”.

Si è quindi passato ad affrontare i prossimi sviluppi: ” Al primo posto i diritti tv, l’esposizione televisiva non funziona. Dobbiamo tornare su una rete generalista che trasmetta le partite in chiaro. Poi una normativa sui visti, che andrebbero aumentati; il ritorno

alle 16 squadre; una legge quadro sui contratti, la cura dei settori giovanili premiando i vivai che producono giocatori

per la A non il minutaggio degli italiani e infine anche un contributo alla formazione degli arbitri”.