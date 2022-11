Baraldi: “Anche alla Segafredo Arena vogliamo confermare il fattore campo insieme ai nostri tifosi”

La Virtus Segafredo Bologna lascia il Paladozza e si trasferisce alla Segafredo Arena, che tornerà ad essere la casa del club virtussino.

Nell’impianto di Piazza Azzarita la squadra di Scariolo ha avuto un percorso netto in LBA, con 4 vittorie su altrettante partite e ha ottenuto 2 vittorie in Eurolega contro Bayern Monaco e Valencia. Con una media di quasi 5000 spettatori, la Virtus Segafredo ha sempre potuto contare sul supporto dei propri tifosi, che hanno svolto un ruolo fondamentale in tutte le gare casalinghe delle V Nere. A conferma di ciò le parole di coach Scariolo nel post partita con Brindisi: “Credo che la squadra stia rispondendo alla bella sintonia che si è creata con i tifosi. Vogliamo ringraziarli non solo a parole ma con i fatti.”

Anche l’Amministratore Delegato di Virtus Segafredo Luca Baraldi ha espresso il proprio ringraziamento ai tifosi bianconeri: “I nostri tifosi ci hanno sostenuto nelle partite casalinghe, soprattutto in Eurolega dove abbiamo già dimostrato come Bologna sia una città per il grande e più importante palcoscenico europeo. Ora ci trasferiremo alla Segafredo Arena che è la nostra casa e anche lì vogliamo confermare il clima che in gergo sportivo si definisce ‘fattore campo’ insieme ai nostri tifosi.”

Ora per la Segafredo tre trasferte consecutive, tra campionato ed Eurolega, prima di aprire le porte della Segafredo Arena che sarà subito teatro di tre sfide in una settimana: Scafati in campionato ma soprattutto il primo back to back casalingo contro Alba Berlino e Maccabi Tel Aviv.

