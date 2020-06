Baraldi: “Sarà una squadra da Eurolega, se si libera un posto noi ci saremo”

Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport dell’amministratore delegato Baraldi dove sono stati toccati più punti in vista della prossima stagione

ROSTER

Rispetto all’anno scorso uscirà Cournooh, Gaines, Marble e Delia. Ci Manca un esterno di qualità, poi potremmo fare un’ulteriore addizione in caso di Eurolega.

BUDGET

Con grande disponibilità, e di questo lo ringrazio, il nostro patron Zanetti ha deciso di ripianare personalmente il passivo della stagione chiusa in anticipo e di aumentare il budget del 20%. Passeremo da 15 a 18 milioni lordi.

PALAFIERA SI PALAFIERA NO

Stiamo programmando il rientro, anche a porte chiuse, al Padiglione 30 per il 27 agosto con l’inizio della Supercoppa.

LEGABASKET

Lo spessore manageriale di Gandini non si discute, ma oggi è prematuro pretendere cambiamenti radicali che il basket però dovrà affrontare quanto prima per andare avanti. Dicamo che Gandini avrebbe dovuto imporre con più energia un provvedimento comune per tagliare gli stipendi a tutte le componenti della Serie A come reazione al Covid.

CAPITOLO MILANO

Messina è una grande figura professionale ma come coach è sempre un dipendente dell’Olimpia. Zanetti è il proprietario della Virtus. Non sono sullo stesso piano, quelle parole non hanno toccato il nostro patron. Sarebbe stato diverso se le avesse usate il signor Armani.