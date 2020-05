Baraldi: “Se in Eurolega qualcuno rinuncia, noi ci siamo”

Ieri Eurolega ed EuroCup hanno concluso la stagione, confermando per il prossimo anno le stesse squadre iscritte alle due competizioni in questa stagione.

Sulla questione è intervenuto Baraldi, AD della Virtus Segafredo Bologna: “L’istanza di partecipare all’Eurolega l’abbiamo inviata dieci giorni fa, casomai qualcuna delle 18 rinunciasse. Poi girava anche un’ipotesi, non troppo convinta, di passare a 20. Vedremo, oggi siamo in EuroCup, ma di cose ne cambiano ogni giorno”, ha detto a La Repubblica.

E poi ha aggiunto, riguardo alla decisione di LBA e FIP di chiudere tutto già due mesi fa: “Avessimo aspettato il 16 maggio per decidere, come ci si era accordati, anziché buttar tutto per aria ai primi di aprile, oggi forse saremmo alla vigilia del ritorno in campo. Come la Germania o la Spagna. Perché isolandosi in Sicilia o in Sardegna, con le formule adeguate, questo campionato si poteva finire”