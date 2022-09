Baron protagonista, Verona cede nello scrimmage contro l’Olimpia Milano

Con un assetto più simile alla realtà, l’Olimpia ha concluso la sua settimana di lavoro in uno scrimmage con la neopromossa Tezenis Verona, ben preparata e molto atletica soprattutto nei lunghi. L’Olimpia ha vinto nel complesso 94-70, anche se ad ogni quarto il punteggio veniva azzerato. Milano ha prevalso in tutti i primi tre (31-21; 23-15; 25-17), cedendo 17-15 nel quarto (canestro sulla sirena di Cappelletti). Coach Ettore Messina ha schierato nel primo quintetto Pangos, Hall, Shields, Jankovic e Davies. Poi ha ruotato ovviamente tutti gli uomini: non utilizzato Deshaun Thomas, tre aggregati (Jankovic, Kostrzewski e Wojciechowski) sono stati impiegati nel ruolo di ala forte praticamente per tutti i 40 minuti, salvo un breve spezzone nel finale con Alviti; Adam Kemp ha giocato da centro per gran parte del quarto periodo dopo che Davies e Hines si erano divisi il minutaggio nei primi tre; i due playmaker sono stati visti sia insieme che uno in alternativa all’altro.

Kevin Pangos, appena arrivato, ha segnato 15 punti e in particolare è salito di tono nel terzo quarto quando ha centrato due triple consecutive. Naz Mitrou-Long è partito con due missili dall’angolo con i quali ha ribaltato nel primo quarto l’inerzia della gara (Verona era partita 11-5 con 3/3 da tre di Cappelletti), poi ha chiuso a quota 11. Il più centrato al tiro è stato Billy Baron, autore di 25 punti, 10 nel primo tempo e 15 nel secondo: nel terzo periodo ha segnato tre triple di fila, poi all’inizio del quarto ha completato un gioco da quattro punti. Brandon Davies ha segnato nove punti nel secondo periodo con 5/6 dalla lunetta poi ha finito a quota 13.

L’Olimpia sarà di scena ancora la prossima settimana a Cagliari, in un quadrangolare che la vedrà affrontare prima Varese e poi una tra Sassari e Panathinaikos. Saranno le prime uscite ufficiali della squadra.

Uff.Stampa Olimpia Milano