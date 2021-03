Basket City e Covid, persi quasi sette milioni di euro

Daniele Labanti, giornalista del Corriere di Bologna ha fatto il punto su quanto ha potenzialmente inciso la pandemia su Basket City.

Per la Fortitudo la stima della perdita è di circa 2 milioni di euro, dovuti al mancato introito dei botteghini soprattutto in occasione di eventuali playoff.

L’incidenza dei ricavi da biglietteria per i club di Serie A e del 35% quindi è facile fare due conti:

Nel 2019­20 la Virtus ha incassato 1,5 milioni in 8 gare nel girone d’andata, per un rateo di 191.500 euro.

Per la Effe 943.000 euro totali in 8 gare per 117.000 di media.

Proiettato sulla stagione totale, con anche le coppe e i playoff per le V Nere, vengono a mancare circa 7 milioni.