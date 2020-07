BCL – Fortitudo Bologna: il commento di coach Sacchetti e del GM Carraretto dopo il sorteggio

Le parole del coach Meo Sacchetti dopo il sorteggio: ‘‘Affronteremo subito squadre di grande esperienza e tradizione non solo nei rispettivi paesi ma anche per i risultati raggiunti nelle competizioni europee. Allo stesso tempo (pur mancando dalle Coppe da qualche anno), quanto a blasone e storia cestistica anche la nostra Fortitudo non ha nulla da invidiare agli altri Club. Massimo rispetto per tutte le nostre sette avversarie ma nessun timore. Le squadre andranno valutate e giudicate una volta che saranno definiti i rispettivi roster, è ancora troppo presto per farlo. Giocheremo in piazze importanti e belle città. La voglia di dare il massimo non ci mancherà e il livello della competizione sarà subito elevato”.

Le parole del General Manager Fortitudo Marco Carraretto: ”Il ritorno in Europa della Fortitudo, a dodici anni di distanza dall’ultima volta, ci inorgoglisce e riempie di stimoli, al netto delle avversarie che abbiamo trovato nell’urna. Penso sia sufficiente risalire ai recenti risultati conseguiti in ambito europeo da alcune delle squadre che andremo ad affrontare per valutare la complessità del nostro girone. Saranno tutte partite insidiose e difficili, nelle quali daremo il massimo per onorare al meglio l’impegno. Obiettivi? Come primo step, saremmo ovviamente felici se riuscissimo a raggiungere la fase dei playoff, classificandoci tra le prime quattro del nostro girone di regular season. In attesa che i vari roster si completino, credo che anche il gruppo A si possa già definire impegnativo. Entro i prossimi due giorni dovremmo anche conoscere il calendario esatto delle 14 partite che andremo ad affrontare”.