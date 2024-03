Bertram Tortona – Gevi Napoli, Milicic: “Ci aspetta una sfida dura”

Torna in campo la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Bertram Derthona Tortona. L’incontro si disputerà alle ore 16:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

La squadra di Coach Milicic è reduce in campionato dalla convincente vittoria ottenuta la scorsa settimana alla Fruit Village Arena contro la Nutribullet Treviso. Attualmente la Generazione Vincente Napoli Basket ha conservato la quinta posizione in classifica a quota 24 punti insieme alla UnaHotels Reggio Emilia. La Bertram Derthona Tortona, dopo un difficile avvio di campionato, e con l’arrivo del nuovo coach De Raffaele, ha raggiunto l’ottava posizione in classifica con 20 punti, ma è stata sconfitta in trasferta domenica scorsa a Pistoia, dopo aver ottenuto quattro successi consecutivi. Nel girone di andata la Generazione Vincente Napoli Basket ha battuto alla Fruit Village Arena la Bertram Derthona Tortona con il punteggio di 81-76.

Arbitreranno l’incontro: Lanzarini, Grigioni e Patti.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“L’arrivo di Coach De Raffaele ha sicuramente cambiato la stagione di Tortona. La squadra ora gioca una pallacanestro molto intensa e di grande passione. Noi dovremo cercare di pareggiare la loro intensità, ed essere pronti ad affrontare la loro aggressività che porteranno in campo. Sarà una sfida dura, perchè affrontiamo una formazione che sulla carta è da prime quattro posizioni in classifica, mentre noi, da sorpresa di questa stagione, vogliamo mantenere vivo il nostro sogno, e continuare a spingere sulla continuità di risultati positivi.”

La gara Bertram Derthona Tortona – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti live anche sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET