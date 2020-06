BM Virtual playoff: Happy Casa Brindisi vince il titolo, Zanelli MVP e sesto uomo

Una cavalcata trionfale stratosferica, una vittoria dei Virtual Playoff figlia di un sostegno caloroso e

continuativo del proprio pubblico: così la Happy Casa Brindisi ha vinto lo scudetto LBA giocato

sui social di Basket Magazine. Dal successo per 7 a 0 su Milano, passando per l’incredibile

rimonta contro la Virtus Bologna (da 1 a 3 al 4 a 3 finale), arrivando al netto 7 a 0 in finale contro

Sassari, piegata dall’impegno social dei tifosi brindisini.

Nel contesto dei Virtual Playoff di LBA, vinti dalla Happy Casa Brindisi in finale contro Sassari,

abbiamo anche voluto assegnare, considerando le vostre votazioni, i premi della competizione. Il

giocatore più votato, dunque l’MVP, è a sorpresa anche in uscita dalla panchina: Alessandro

Zanelli conquista sia il titolo di miglior giocatore che di sesto uomo dei playoff virtuali di BM. Il

coach più votato è stato Frank Vitucci, mentre il quintetto, quasi interamente brindisino, si apre con

Spissu (Sassari) in cabina di regia, Banks e Kelvin Martin (Brindisi), Ricci (Virtus Bologna) e John

Brown (Brindisi).

VIRTUAL PLAYOFF – I RISULTATI

Quarti di finale:

Virtus Segafredo Bologna-Pompea Fortitudo Bologna (7-0); A|X Olimpia Milano-Happy Casa

Brindisi (0-7); Germani Basket Brescia-Vanoli Basket Cremona (4-3); Banco di Sardegna

Sassari-Umana Reyer Venezia (4-3)

Semifinali:

Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi (3-4); Banco di Sardegna Sassari-Germani

Basket Brescia (7-0)

Finale:

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi (0-7)

VIRTUAL PLAYOFF – I RICONOSCIMENTI

MVP:

Alessandro Zanelli (Happy Casa Brindisi)

SESTO UOMO:

Alessandro Zanelli (Happy Casa Brindisi)

QUINTETTO BASE:

Marco Spissu (Banco di Sardegna Sassari); Adrian Banks (Happy Casa Brindisi); Kelvin Martin

(Happy Casa Brindisi); Giampaolo Ricci (Virtus Segafredo Bologna); John Brown (Happy Casa

Brindisi).

MIGLIOR ALLENATORE:

Frank Vitucci (Happy Casa Brindisi)

–

Uff stampa Basket Magazine