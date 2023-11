Bologna-Brescia, Magro: “Vogliamo provare a fare la nostra partita”

“Buonasera a tutti, siamo qui per presentare una sfida in questo momento sicuramente avvincente e ci arriviamo felici del primato in classifica e andiamo a sfidare una delle squadre più forti del nostro campionato – l’esordio di Coach Alessandro Magro -. È una squadra che dall’arrivo del nuovo allenatore prima della Supercoppa Italiana, e che ci ha battuto in finale, partita che noi ci ricordiamo bene com’è andata. Questa squadra è riuscita a fare una marcia decisamente di altissimo profilo considerato il doppio impegno non solo in campionato ma anche in eurolega dove ha vinto 6 delle 8 partite fin qui disputate. Una squadra che in questo momento gode di un enorme fiducia e sono riusciti nelle ultime partite anche a sopperire all’assenza di qualche giocatore, una menzione particolare per Achille Polonara a cui faccio i più sentiti auguri di pronta guarigione, e dopo il problema alla caviglia di Mickey si sono dovuti reinventare e riadattare, utilizzando tanto quintetti con Shengelia da 5 e Abass da 4 andando così small ball”.



“Sono riusciti a farlo in maniera molto efficace – prosegue Coach Magro -, hanno grande euforia nel giocare e hanno la capacità di accendersi nelle partite rispetto al passato. Sono una squadra che prova ad avere un game pace ed un ritmo un po’ più alto. Provano a spingere sull’acceleratore e ciò è possibile avendo giocatori come Cordinier e Hackett. Belinelli con la capacità di creare lontano dalla palla usando i blocchi e usando i tagli, sono tantissimi i giocatori che riescono ad essere performanti e riescono ad essere efficaci all’interno del loro sistema. In questo momento e visto che l’abbiamo allenato, una menzione va fatta ad Abi Abass che sta vivendo un ottimo periodo di forma dove sta facendo tantissimo canestro da 3 punti, sia reinventato anche per necessità nel ruolo di ala grande e lo sta facendo con grande personalità. È bello vedere che si scontrano in questo momento due squadre che stanno per gioco e per numeri primeggiando in campionato da un punto di vista sia offensivo sia difensivo e noi ci arriviamo con la motivazione di provare a vedere se in questo periodo noi e loro siamo cresciuti e se abbiamo avuto la possibilità di avvicinare il livello delle due squadre. Abbiamo affrontato la settimana nel modo migliore da quando abbiamo iniziato, ci stiamo allenando bene e credo sarebbe stupido da parte nostra andare là e non provare a giocarci la nostra partita. È venerdì, giochiamo lunedì, mancano ancora dei giorni ma vorremmo che la palla a due fosse tra qualche ora perché abbiamo proprio voglia di giocare questa partita”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia