Bologna-Cremona, Cavina: “Cercheremo di tirare fuori il nostro meglio”

Domenica 14 aprile alle 18:15 la Vanoli Cremona sfiderà alla Segafredo Arena i padroni di casa della Virtus Bologna nella 27ª giornata di Serie A LBA. Presso la sala stampa del PalaRadi, coach Demis Cavina ha presentato la partita.

«Ovviamente la prestazione di domenica scorsa ha dato ancora più energia alla squadra, il risultato l’ha alimentata quindi la settimana è stata regolare – se si esclude ancora un fastidio della caviglia di McCullough e il fastidio cronico di Adrian che comunque vengono gestiti entrambi dallo staff medico. È stata una settimana positiva dove si è respirata aria positiva alla vigilia di una partita certamente complicata, è banale dirlo, ma che affrontiamo con una grande serenità e grande determinazione. Conoscendo quelli che sono i tanti punti di forza della Virtus ma consapevoli anche della nostra voglia di continuare a giocare un determinato tipo di pallacanestro, con una certa concentrazione, determinazione, focalizzandoci tanto sull’aspetto difensivo perché sarà fondamentale contro una squadra che ha quel talento e quella fisicità. Mai come questa volta – forse lo avevo già detto anche alla vigilia del match d’andata – la parola “insieme” è la parola chiave. Contro queste squadre dobbiamo pensare ancora maggiormente a quello che facciamo come squadra, a cosa costruiremo durante la partita, a come reagiremo agli errori e cercando di limitarli perché ovviamente la Virtus Bologna ti porta ai tuoi limiti. Sarà fondamentale anche correre un po’ di più perché ovviamente con i corpi che troveremo davanti giocare a difesa schierata sarà complicato. Mi aspetto da parte nostra una partita “sbarazzina”, in cui tireremo fuori il nostro meglio cercando di avere però la faccia tosta di sapere contro chi giochiamo e come cercare di mettere in difficoltà gli avversari»

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Uff stampa Vanoli Basket Cremona