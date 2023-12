Bologna-Pesaro, Buscaglia: “Mi aspetto una reazione dopo una settimana difficile”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 14^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Segafredo Arena per la sfida contro la Virtus Segafredo Bologna: palla a due alle 21:00 di domani, sabato 30 dicembre con diretta TV su DMAX (canale 52 DTT e 170 Sky), in streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 1 gennaio su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Bongiorni, Galasso e Valleriani.

”La Virtus è reduce dalla grande vittoria conquistata ieri sera a Belgrado ed è una delle formazioni di vertice sia in Italia che in Europa; senza dubbio sarà una partita dura ma noi dovremo pensare a disputare una prestazione il più solida possibile. La settimana non è stata delle migliori, tra il post sconfitta contro Varese e alcuni problemi di influenza e acciacchi per diversi giocatori e questo non ci ha permesso di allenarci a pieno regime. Mi aspetto di vedere una reazione, dobbiamo essere più consistenti e attenti e in grado di reagire ai momenti difficili che emergono nel corso di un match. Sono consapevole della complessità della sfida che ho accettato a inizio stagione, questo campionato è molto impegnativo e dobbiamo esserne consapevoli. Ringrazio i tifosi per il confronto avvenuto sabato sera a fine gara, sono stati momenti costruttivi e voglio ripagarli aggiustando ciò che non va in questo momento. È necessario avere anche un altro spirito, in termini di presenza e non superficialità”.

