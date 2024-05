Bologna-Tortona G1, Banchi: “Ci aspettiamo una serie dura e combattuta”

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Derthona Tortona. Palla a due domani, sabato 11 maggio, ore 20.45 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: DMAX, DAZN e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: B. ATTARD – M. BARTOLI – M. GALASSO.

Indiponibili: Devontae Cacok.



Biglietti qui. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, sabato 11 maggio, dalle ore 18.45.

Il prepartita di Coach Banchi: “Tortona si è distinta per un girone di ritorno giocato ad altissimi livelli, motivo principale della conquista dei playoff, per cui ci aspettiamo una serie dura e combattuta, contro un avversario dotato di un organico profondo ed una efficace organizzazione di gioco. Abbiamo vissuto questa vigilia con la soddisfazione di aver centrato il primo posto in Regular Season, ma con la consapevolezza che ogni gara presenterà insidie tecniche, tattiche ed emotive soprattutto in apertura della serie. Il nostro obiettivo è di farci trovare pronti e preparati per riuscire ad esprimere tutto il nostro potenziale nel momento cruciale di stagione”.

