Bologna-Trento, Baldwin: «Non vogliamo accontentarci: passaggio importante verso i playoff»

Virtus Segafredo Bologna (1°, 21-8) vs. Dolomiti Energia Trentino (7°, 15-14)

30a giornata Serie A UnipolSai | Virtus Segafredo Arena, Bologna

Domenica 5 maggio 2024 | ore 18.15 | Eurosport 2, DAZN

KAMAR BALDWIN (Playmaker DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Quella di domenica a Bologna sarà una partita utile per confrontarci con il tipo di squadra che andremo in ogni caso ad incontrare nei playoff, a prescindere da quali saranno gli accoppiamenti dei quarti di finale: lo faremo provando ad andare oltre alle difficoltà e alle assenze, e con la voglia di metterci alla prova. Manca una settimana all’inizio dei playoff e vogliamo arrivare all’appuntamento con la post season nel migliore modo possibile, dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Entriamo nella fase più emozionante e coinvolgente della stagione con entusiasmo e carica: conosciamo il valore della Virtus Bologna, giocheranno di fronte al proprio pubblico alla ricerca di un successo che permetta loro di avere il vantaggio del fattore campo in ogni serie di playoff. Noi siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare in questa stagione, ma vogliamo vivere ogni istante al massimo senza accontentarci di nulla».



DAVIDE DUSMET (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Veniamo da una partita e da una prestazione contro Pistoia dove non siamo stati soddisfatti da quello che abbiamo messo in campo per gran parte del match, quindi questa partita a Bologna può essere un’occasione per avere una reazione e una risposta in vista dell’inizio dei playoff. La Virtus è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, occupa il primo posto in classifica, ha un roster ricco di giocatori di talento ed esperienza, uno staff tecnico di primo livello, un club che compete per vincere questo campionato, una squadra che di sicuro non ci farà sconti in questa ultima sfida di regular season. Toccherà a noi metterci in gioco provando a trasformare le difficoltà in occasioni e cercando di trovare ritmo e slancio verso i quarti di finale playoff».

