Bologna-Trento, Banchi: “Avversario che si è distinto in questa stagione per la capacità di competere ad ogni livello”

Virtus Segafredo Bologna vs Dolomiti Energia Trentino. Palla a due domani, domenica 05 maggio, ore 18.15 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: DAZN, Eurosport 2 e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: R. BEGNIS – D. QUARTA – A. NICOLINI.

Indisponibili: Devontae Cacok.

Biglietti disponibili qui. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta dalle ore 16.15.

Il pregara di Coach Banchi: “La gara contro Trento sarà l’occasione per chiudere la stagione regolare inseguendo l’obiettivo di conservare la nostra attuale posizione di classifica, affrontando un avversario che si è distinto in questa stagione per la capacità di competere ad ogni livello. Sarà nostro compito far tesoro dell’esperienze accumulate in questo percorso, per difenderci dalle insidie di una gara che presenta molti aspetti sui quali mostrare la nostra consistenza tecnica e tattica.”

Ufficio Stampa e Comunicazione Virtus Pallacanestro Bologna