Bologna-Treviso, Banchi: “Approcceremo la gara con grande umiltà”

Virtus Segafredo Bologna vs Nutribullet Treviso. Palla a due domani, sabato 11 novembre, ore 19.30 Virtus Segafredo Arena (Bologna).

Diretta: DAZN e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: SAHIN T. – NICOLINI A. – MARZIALI S.

Indisponibili: Polonara.



Biglietti disponibili qui. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, sabato 11 novembre, dalle ore 17.30.

Il pregara di Coach Banchi alla vigilia della sfida casalinga con Treviso: “Treviso è una squadra la cui classifica ad oggi non fa giustizia ad un organico ed un tecnico che sono stati capaci di impensierire nelle prime gare di stagione anche squadre molto quotate come Milano, Venezia e Reggio Emilia, arrivando ad un soffio da centrare vittorie che oggi potrebbero tranquillamente dare un’ altra visione delle loro potenzialità. Approcceremo la gara con grande umiltà e rispetto del valore di giocatori che hanno spiccate attitudini realizzative e, come già dimostrato, sono in grado di gestire gare di questo tenore con grande personalità. Abbiamo l’ urgenza di produrre una presentazione migliore in sintonia con le prime uscite di stagione, e questa gara dovrà servirci a migliorare il nostro stile di gioco.”

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna