Per il percorso dell’Allianz Pallacanestro Trieste in questo campionato sono arrivate le partite decisive, che valgono una stagione, ad iniziare dalla trasferta bolognese in questo weekend d’aprile. Dopo la sorpresa fatta all’Olimpia Milano a fine gennaio, la squadra giuliana cercherà di farne un’altra, stavolta in quel di Bologna. Di seguito riportiamo le parole di coach Eugenio Dalmasson in vista del match in casa di una delle principali candidate per lo scudetto 2020/21, la Virtus Bologna.

Prima della gara, Eugenio Dalmasson fa il punto per quanto concerne la situazione generale: “non arriviamo a Bologna con il livello di preparazione che avrei voluto. Ciò a causa del fatto che nelle ultime due settimane, purtroppo, non abbiamo potuto lavorare al completo coi miei ragazzi. Questo fa però parte di questa stagione, che è stata un po’ anomala e imprevedibile per chiunque. Nonostante tutto, ritengo che ne sia uscito un campionato molto bello. Il fatto che ci siano tutte le squadre ancora impegnate a gareggiare per perseguire un obiettivo stagionale è indice di una stagione equilibrata, che si deciderà proprio nelle ultime giornate. In questo momento di difficoltà generale è il più bel segnale che il nostro movimento cestistico abbia potuto offrire”.

Per quanto riguarda invece la sfida di domani contro Teodosić e compagni, il tecnico che siede sulla panchina triestina ha commentato: “è evidente che sarà una partita indubbiamente complessa. Successi come quelli con Milano possono nascere solamente da una partita eseguita al limite della perfezione: è necessario che loro non siano nella migliore delle giornate, mentre noi dobbiamo essere in grado di disputare una delle nostre partite migliori. Andare a Bologna pensando che loro possano essere stanchi per la partita europea e per il viaggio significherebbe commettere un grave errore. La Virtus è una di quelle squadre costruite per sostenere due impegni settimanali. Ne siamo consapevoli, sappiamo che tipo di squadra affrontiamo, e perciò ci faremo trovare pronti”.